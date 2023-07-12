Perte çıkan minibüste 3’ü çocuk 7 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Perte çıkan minibüste 3’ü çocuk 7 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa Turgutlu'da, İzmir-Turgutlu yolunda bulunan köprü üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametinden Turgutlu yönüne seyir halindeki Muhammed A. (40) idaresindeki minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda önce yol kenarındaki bankete çarptı ardından da yolda savrularak devrildi.

YARALILARIN YABANCI UYRUKLU OLDUĞU ANLAŞILDI

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaralılar Emircan. S., (6) Muhammed S. (12), Meysı H. M. (38), Ahmed S. (9), Yusuf S. (14), Bessam S. (45) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın ardından polis ekipleri köprüyü trafiğe kapatırken İzmir’den Turgutlu yönüne olan geçişler yan yoldan sağlan.

Kaza sebebiyle köprü üzerine kalan araç sürücüleri ise uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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