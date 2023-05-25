Peru cumhurbaşkanı ifadeye çağrıldı

Peru'da savcılığın, hükümet karşıtı protestolarda yaşanılan ölümler nedeniyle Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin ifadesini almak üzere savcılığa çağırdığı bildirildi.

Peru cumhurbaşkanı ifadeye çağrıldı

Hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatan savcılık, orantısız güç kullanımında rolü olduğu iddiasıyla 31 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin ifadesinin alınmasına karar verdi.

Boluarte’nin avukatı Joseph Campos, konuya ilişkin açıklamasında, günü geldiğinde iddialara yönelik kapsamlı cevapların verileceğini belirtti.

El Comercio internet sitesinin haberine göre ise Cumhurbaşkanı Boluarte’nin, 31 Mayıs’ta ulusal bir tatbikata katılacağı bu sebeple savcılıktan ifadesinin 1 Haziran’a ertelenmesini istedi.

77 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ülkedeki farklı kaynaklara göre, haftalarca süren eylemlerde 77 kişi yaşamını yitirdi.

Savcılık, protestolarda yaşanılan ölümlerle ilgili 10 Ocak’ta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, eylemlerde ölen 69 kişiden 50’sinin doğrudan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleştiği iddia edilmişti.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifasını, Kongre’nin kapatılmasını ve erken seçimlerin derhal düzenlenmesini talep etmişti.

Peru’da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022’de Kongre tarafından görevden alınması üzerine başlamıştı. (AA)

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