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Peru, Meksika’daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, ülkesinin içişlerine müdahale ettiğini iddia ederek büyükelçisini süresiz geri çekti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:21
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Peru Meksika’daki büyükelçisini geri çekti

Peru, Meksika’daki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu
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Boluarte, ulusa sesleniş konuşmasında, Lopez Obrador'un hükümetine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, Meksika'daki Peru büyükelçisini süresiz geri çektiklerini duyurdu.

Lopez Obrador'u eleştiren Boluarte, "Meksika'daki büyükelçimizin kesin olarak geri çağrılması talimatını verdim. Böylelikle Meksika ile Peru arasındaki diplomatik ilişkiler ticari seviyeye düştü. Meksika Devlet Başkanının Peru'nun içişlerine yönelik ifadelerini kabul edilemez buluyor ve reddediyorum. Bay Lopez, açıklamalarıyla uluslararası hukukun bir başka ülkenin içişlerine karışmama ilkesini ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador'un iki ülke tarihi ilişkilerine zarar verdiğini savunan Boluarte, "Bay Lopez, Peru ve Meksika'yı tarihsel olarak birleştiren iki yüz yıllık karşılıklı saygı, dostluk, işbirliği ve entegrasyon ilişkilerine ciddi şekilde etkilemeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun Kongre tarafından haksız şekilde görevinden alındığını belirterek, "Halk tarafından seçildi diye görevden alınmasını büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. Ayrıca bir azınlık olan Peru'daki muhafazakarlar, anayasayı da ihlal etti." diye konuştu.

Peru hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun ailesine sığınma hakkı veren Lima'daki Meksika Büyükelçisi'ni 21 Aralık 2022'de istenmeyen kişi ilan etmiş ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat vermişti.

İki ülke ilişkileri Castillo'nun görevden alınmasından bu yana gergin bir süreçten geçiyor.

CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti. (AA)

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