Peru'da dev kaya parçası aracın üzerine düştü. Dümdüz ett: 2 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Peru'da dev kaya parçası aracın üzerine düştü. Dümdüz ett: 2 ölü, 1 yaralı

Peru’nun başkenti Lima’da bir otoyolda park halinde bir kamyonetin üzerine dev kaya parçası düştü. İki kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı olayda kamyonetin içinde yapılan incelemede Çince yazılmış kimlik bulundu.

Peru'nun başkenti Lima'daki otoyolda yaşanan kazada büyük bir kaya parçası dağdan koparak park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ağır şekilde yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan yetkililer, hayatını kaybedenlerin ve yaralının kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Dev kaya parçasının düştüğü kamyonette yapılan aramada Çince yazılmış bir kimlik bulunduğu kaydedildi. Bölgedeki şiddetli yağış ve yıldırımların etkisiyle kayanın dağdan kopmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililer, bölgedeki kötü hava şartlarına karşı halka "dikkatli olun" uyarısı yaptı.

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