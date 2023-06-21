Peru'da eski Başbakan Chavez, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı

Peru'da eski Başbakan Betssy Chavez, 7 Aralık 2022'de Kongreye yönelik darbe planlamasında rolü olduğu iddiasıyla savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Peru'da eski Başbakan Chavez, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı

Ulusal basında çıkan habere göre, polis ekiplerinin gözetiminde Tacna kentindeki evinden alınan Chavez, geçici olarak Şili sınırındaki bir cezaevine götürüldü.

Savcılığın hakkında 18 ay önleyici hapis isteminde bulunduğu Chavez, gözaltına alınmadan önce Tik Tok hesabındaki açıklamasında, evinde sakin şekilde polisi beklediğini kaydetti.

Mahkeme tarafından kendisine yönelik gözaltı kararının tebliği edilmediğini savunan Chavez, milyonlarca Perulunun gücünü arkasında hissettiğini belirtti.

Savcılık, eski Başbakan Chavez'i, Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ile birlikte Kongreye yönelik başarısız darbe girişiminde yer almakla suçluyor.

SÜREÇ

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı. (AA)

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