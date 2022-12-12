12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti

Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti

Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun destekçileri, Arequipa şehrindeki Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı’nı işgal ederek, Castillo’nun görevden alınmasını protesto etti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:27
Takip Et

Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti

Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
+
Aa
-

Peru’da geçtiğimiz hafta görevden alınan ve şu anda gözaltında tutulan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun destekçileri sokağa indi. Yaklaşık 2 bin kişi, ülkenin güneyindeki Arequipa şehrinde bulunan Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı’nı işgal ederek, havaalanına giden yolları kapattı. Göstericilerin havaalanındaki bazı yapıları ateşe verdiği ve kontrol kulesini işgal ettiği belirtildi. Göstericiler, Castillo’nun serbest bırakılmasını ve ülkede erken seçim yapılmasını talep etti. Çıkan olaylar sonrası havaalanına çok sayıda polis sevk edilirken, polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 saat sonra polisin havaalanında kontrolü tekrar ele geçirdiği açıklanırken, pistte ve çevrede meydana gelen hasar sebebiyle havaalanının uçuşa kapatıldığı bildirildi.

Ülkenin güneyinde OHAL ilan edildi

Devlet Başkanı Dina Boluarte ise yaşanan olaylar sonrası protestoların yoğun yaşandığı güney bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayarak, 2024 yılının Nisan ayında erken seçime gidilmesi için harekete geçileceğini duyurdu.
Peru’da 7 Aralık’ta Pedro Castillo Cumhuriyet Kongresi’ni feshetmiş, Kongre ise bu karara uymayarak yaptığı oylama ile Castillo’nun görevine son vererek yerine Dina Boluarte’yi getirmişti. Castillo, olaylar sırasında Meksika Büyükelçiliği’ne sığınmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
5
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
6
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.