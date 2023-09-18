Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı

Peru’da, Huancayo ile Huanta kentleri arasında seyahat eden bir yolcu otobüsü, yoldaki heyelan nedeniyle uçuruma düştü. Kazada 24 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı

Otobüs 200 metrelik uçuruma düştü

Kaza, Peru’nun Anco kenti yakınlarında meydana geldi. Huancayo’dan Huanta’ya giden otobüs, Ayacucho kara yolu üzerindeki bir virajda kontrolden çıktı ve 200 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimlikleri belirlenemedi

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yolun bakımı yapılmamış

Anco Belediye Başkanı Manuel Zevallos, kazanın meydana geldiği yolda daha önce heyelan meydana geldiğini ve yolun bakımının yapılmadığını söyledi. Zevallos, yetkililerden yolun durumunu iyileştirmelerini istedi.

Peru Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve 55 bin kişi yaralanıyor.

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