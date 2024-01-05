Pes dedirten liste: Depremzedelerden krep, pankek, pizza istediler

Kaynak: Haber Merkezi
Pes dedirten liste: Depremzedelerden krep, pankek, pizza istediler
Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Harbiye Anaokulu’nda, depremzedelerden öğrenciler için getirmelerini istedikleri yiyecekler velileri güç duruma soktu. Çadırlarda yaşayan depremzedeler, çocuklarına , listedeki beslenmeyi hazırlayacak maddi güçlerinin olmadığını söyledi.

6 Şubat depremlerinden itibaren zor günler yaşayan Hatay’daki depremzedeler, bir yandan zor yaşam şartlarıyla bir yandan da olanaksızlıklarla karşı karşıya kalıyor. Hatay Defne’de bulunan Harbiye Anaokulu’nda, yöneticiler velilerden çocukların okuldaki öğünleri için yemek listesi istedi.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, istenen yemek listesinde; krep, mücver, pankek, pizza, ceviz, fındık, portakallı kek gibi yiyeceklerin bulunduğu iletildi. İstenen yiyeceklerin pahalı ve bölgede zor bulunan yiyecekler olması tepki çekti. Depremzedeler, “Bu ürünleri nasıl alacağız, nereden hazırlayacağız? Bu istenenler deprem bölgesi için fazla değil mi?” ifadelerini kullandı.

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DEVLETİN ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE KARŞILAMASI GEREKİRDİ

Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, yetersiz beslenmenin sağlık problemlerine ve gelişimsel sorunlara yol açtığını belirtti ve “Ayrıca çocuğun yetersiz beslenmesi akademik performansını ve okula devamını da etkilemektedir” ifadesini kaydetti.

Devletin ücretsiz karşılaması gereken yemeklerin depremzedelerden istenmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Günal, “Bugün maalesef özellikle deprem bölgesinde çocuklarımız okula aç gitmek zorunda kalıyorlar. Deprem bölgesindeki okulöncesi kurumlarında, devletin ücretsiz karşılaması gereken yemeklerin, zaten evleri, işyerleri yıkıldığı için çalışacak işi, kalacak evi olmayan velilerden liste gönderilerek istenmesi kabul edilir değildir. Her okulda bir öğün sağlıklı yemek her çocuğun hakkıdır.” açıklamasını yaptı.

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