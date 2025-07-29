Pesoda kan kaybı durdurulamıyor

Meksika pesosu, ABD doları karşısında zayıflayarak 18.8’in üzerine çıktı ve son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler, özellikle ABD-AB ve ABD-Japonya arasında varılan yeni ticaret anlaşmaları kapsamında %15’lik gümrük vergisi düzenlemeleri, ABD doları talebini artırdı. Bu durum, ABD ekonomisinin güçlü büyüme beklentilerini yükseltirken, Federal Rezerv’in para politikasında sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentileri de pekiştirdi. Bu gelişmeler, gelişmekte olan piyasalarda özellikle Meksika pesosunda baskı yarattı.

Öte yandan Meksika’nın ekonomik verileri de yatırımcıların tedirginliğini artırdı. Haziran ayında ticaret fazlasının keskin bir şekilde daralması ve sanayi üretimindeki yumuşama, ülkenin ihracat odaklı ekonomisinin büyüme motorunun yavaşladığı endişelerini artırdı. ABD ile ticarette gümrük vergisi tarihlerinin yaklaşması da piyasada belirsizliği artırarak pesoya negatif yansıdı.

MEKSİKA’NIN GÜÇLÜ YANLARI VE PİYASA DENGESİ

Buna rağmen, Meksika pesosundaki değer kaybı bazı güçlü iç dinamikler sayesinde sınırlı kaldı. Ülke ekonomisinde işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 2.7’ye gerileyerek 2002 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Meksika’nın dar ve sıkı işgücü piyasası, iç talebin canlı kalmasına destek sağlıyor. Ayrıca, Meksika Merkez Bankası’nın (Banxico) yüksek faiz oranları ve çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesi, gerçek getirileri yukarı çekerek uluslararası sermayeyi çekmeye devam ediyor. Bu faktörler, carry trade (taşıma işlemi) yoluyla yabancı yatırımcıların Meksika piyasalarına ilgisini sürdürüyor ve pesodaki düşüşü sınırlandırıyor.

Uzmanlar, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin ve ABD'nin para politikasının Meksika ekonomisi üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtirken, iç piyasadaki güçlü istihdam ve yüksek faiz oranlarının da pesoya destek sağlamaya devam edeceği görüşünde. Ancak, ticaret anlaşmalarından kaynaklanan yeni vergiler ve dış talepte yaşanabilecek yavaşlama, Meksika ekonomisi için risk olarak gündemde kalıyor.