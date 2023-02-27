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PETA'dan Rihanna'ya çağrı: Kürklerini depremzedelere gönder

Hayvan hakları örgütü PETA, gerçek kürk giyen şarkıcı Rihanna’ya kürkten vazgeçmesi için bir mektup ve sahte kürk yolladı. Örgüt, Rihanna'dan elindeki gerçek kürkleri soğukta zor durumda oldukları için Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere göndermesini istedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:40
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PETA Rihanna'ya mektup yazdı! Kürklerini depremzedelere göndermesini istedi

PETA'dan Rihanna'ya çağrı: Kürklerini depremzedelere gönder
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ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, sıklıkla kürk giyerken görülüyor. 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, bu tercihi nedeniyle Hayvan hakları örgütü, Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler'in (PETA) hedefinde. 

NTV'de yer alan habere göre; PETA Kıdemli Başkan Yardımcısı Lisa Lange, şarkıcının kısa süre önce bir kürk manto giyerken görülmesinin ardından Rihanna'ya bir mektup gönderdiklerini açıkladı. 

Mektupta, "Bir anne olarak, koruyucu hissetmenin ve ailenize zarar gelmemesini istemenin nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz. Lütfen bu arzunun -hatta bu içgüdünün- ailelerinden koparılıp kürkleri için öldürülen vizonlar, tilkiler ve tavşanlar tarafından da paylaşıldığını anlayın" ifadesi kullanıldı. 

Mektupta, California'da kürk satmanın artık yasa dışı olduğuna ve Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace ve Valentino gibi tasarımcıların kürkü yasakladığına dikkat çekildi. 

Kariyeri boyunca pek çok kez kürk giyerken görülen Rihanna'ya "Bugün artık kürk giymemeye karar vererek çocuklarınızın büyümesi için daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olun" denildi.

DEPREMZEDELERE GÖNDERMESİNİ İSTEDİLER

Hayvanları koruma örgütü, şarkıcının kürklerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanmasını önerdi.

Bölgedeki binlerce insanın evsiz kaldığı ve soğuk kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştıkları vurgulandı.

SAHTE KÜRK GÖNDERDİLER

PETA'nın mektubunda, "Lütfen kürkte standart olan elektrik şoku, gaz verme ve dayak atma olmadan, sevdikleriyle yalnız kalmaktan başka bir şey istemeyen hayvanları bağışlamaz mısınız?Kürklerinizi iyi bir amaç için vermez misiniz?" denildi.

Mektubun sonunda "Ayrıca, zulümsüz dünyaya geçiş yaparken hem sıcak ve stil sahibi kalmanıza yardımcı olmak için size güzel bir suni kürk manto gönderiyoruz" notuna yer verildi.

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