Petek Dinçöz'e eşinden göz kamaştıran hediye. 1'nci evlilik yıldönümünü kutladılar

Editör: Osmancan EROK

Petek Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile 16 Ağustos 2022'de Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girmişti.

Büyükbayraktar çifti, 1. evlilik yıl dönümlerini yine aynı otelde baş başa romantik bir ortamda kutladı.

"Zaman durdu"

Her fırsatta çok mutlu olduğunu söyleyen Petek Dinçöz, yayınladığı karelere '1 sene önce burada evet dedik, zaman durdu.' dedi.

İş adamı Nida Büyükbayraktar bu özel gün için kesenin ağzını açtı ve eşine ünlü bir markanın pırlanta kaplı saatini hediye etti