Aliağa Petkimspor, EuroCup'ta grubundaki ilk maçında CSM Corona Braşov’u 85-74 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Petkimspor, ilk periyodu 22-16 önde geçti. İkinci çeyrekte tempoyu artıran temsilcimiz, 9/15 üçlük isabetiyle yüzde 60’lık başarı oranı yakaladı ve farkı 20 sayıya kadar çıkararak devreye 50-35’lik skorla üstün girdi.

SON PERİYOTTA KONTROLÜ BIRAKMADI

Üçüncü çeyreğin başında Corona Braşov farkı 7’ye kadar indirse de Petkimspor mola dönüşünde toparlandı ve son periyoda 68-55 önde girdi.

Son bölümde de üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, maçı 85-74 kazanarak Avrupa macerasına galibiyetle başladı.

FRANKE VE BLUMBERGS’TAN ÇİFTE DESTEK

Mücadelede Yannick Franke 19 sayı (5/7 üçlük), 8 ribaund, 4 asist ile yıldızlaşırken, Roberts Blumbergs 14 sayı, 5 ribaund ile katkı verdi.

David Efianayi 10 sayı, 7 asist ile oynarken Jehyve Floyd 11 sayı, 5 ribaund ile öne çıkan diğer isimler oldu.

SIRADAKİ RAKİP AEK LARNACA

Aliağa Petkimspor haftaya Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.