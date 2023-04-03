3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Petkimspor kendini ateş hattından yukarı attı

Petkimspor kendini ateş hattından yukarı attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, son sıradaki Ayos Konyaspor karşısında hata yapmadı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:48
Takip Et

Petkimspor'dan önemli galibiyet geldi

Petkimspor kendini ateş hattından yukarı attı
+
Aa
-

Rakibini Chery'nin 12'de 9 üçlük isabetiyle kaydettiği 31 sayıyla 96-85 yenip kendisiyle arasındaki farkı kapatmasına izin vermeyen Petkim, puan tablosunda rahatladı.
Ligde 23 haftada 9 galibiyete ulaşarak düşme hattına 2 galibiyet fark atan Aliağa ekibi, gözünü Play-Off yarışına çevirmeye başladı. Petkimspor, özellikle ilk 4 sıra dışında kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı ligde bitime 7 maç kala Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde yer alıyor.
Antrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından, "Çok önemli bir galibiyetti. Ligin bizim adımıza kırılma noktalarından biriydi. Bu şartlarda, yoğun baskı altında iyi bir basketbol oynayarak kazanmamız önemli" açıklamasını yaptı.(DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
3
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
6
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
7
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.