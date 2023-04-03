Petkimspor kendini ateş hattından yukarı attı

Rakibini Chery'nin 12'de 9 üçlük isabetiyle kaydettiği 31 sayıyla 96-85 yenip kendisiyle arasındaki farkı kapatmasına izin vermeyen Petkim, puan tablosunda rahatladı.

Ligde 23 haftada 9 galibiyete ulaşarak düşme hattına 2 galibiyet fark atan Aliağa ekibi, gözünü Play-Off yarışına çevirmeye başladı. Petkimspor, özellikle ilk 4 sıra dışında kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı ligde bitime 7 maç kala Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde yer alıyor.

Antrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından, "Çok önemli bir galibiyetti. Ligin bizim adımıza kırılma noktalarından biriydi. Bu şartlarda, yoğun baskı altında iyi bir basketbol oynayarak kazanmamız önemli" açıklamasını yaptı.(DHA)