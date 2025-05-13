Petrol fiyatları çakıldı: ABD-Çin anlaşması yetmedi mi? (13 Mayıs 2025)

Dün 66,11 dolara yükselen fiyat, günü 64,78 dolarda tamamladıktan sonra bugün yüzde 0,2 düşüşle 64,62 dolara geriledi. Aynı saatte WTI ham petrolün varili 61,50 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve Çin’in İsviçre’deki ticaret müzakereleri sonrası gümrük vergilerini 90 günlüğüne düşürmesi ve küresel petrol arz fazlası endişeleri etkili oldu. ABD, Çin mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a indirecek. ABD Başkanı Trump, Çin ile yeni bir başlangıç sağlandığını ve Çin’in tüm parasal olmayan engelleri kaldıracağını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı da görüşmelerin iş birliğini derinleştirdiğini ve tarifelerin düşürülmesiyle ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Uzmanlar, bu uzlaşmanın küresel ticaret baskısını hafifleterek petrol fiyatlarını etkilediğini söylüyor. Ancak, OPEC+’nın 8 üyesinin üretim artışını hızlandırma kararı, arz fazlası endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki artış, öngörülenin üç katına ulaştı ve fiyatları aşağı çekiyor. Orta Doğu’daki olası arz kesintileri ise bu baskıyı dengeleyebilir.

Trump, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul’a gelebileceğini belirtirken, bugün açıklanacak ABD TÜFE verileri de piyasalarca yakından takip ediliyor. Fed’in yüksek enflasyon ve işsizlik uyarıları, faiz indirimlerinin ertelenebileceği öngörüsünü güçlendiriyor; bu da petrol fiyatlarını baskılayabilir.

Brent petrolde teknik olarak 68 dolar direnç, 59,78 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

Brent petrol fiyatları uçuşta: 64,68 dolara fırmandı! (12 Mayıs 2025)