Petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Akaryakıta zam gelir mi?

Geçen hafta küresel gösterge Brent, varil başına yüzde 4'lük bir artışla 86 dolara yükselirken, ABD ham petrolü de 81 doların üzerinde seyretti. Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Çin'in fabrika üretimi ve yatırımları beklenenden daha güçlü bir artış gösterdi.

Diğer taraftan, Rusya'da meydana gelen drone saldırıları, ülkenin iç kesimlerinde bulunan birçok tesisi hedef aldı. Bu saldırılar, Vladimir Putin'in başkanlık seçimlerinde zafer kazanması sırasında gerçekleşti. Ham petrol fiyatları, yılın başlarında dar bir ticaret aralığından çıkarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Bu artış, OPEC+'nın üretim kesintileri ve küresel bütçe açığına ilişkin tahminlerle desteklenmektedir. Bu gelişmelerin bir yansıması olarak, birçok banka petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etmektedir.

Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıların, geçen hafta petrol fiyatları için varil başına 2 ila 3 dolar risk primi eklediğini ve bu hafta daha fazla saldırı olması durumunda devam edebileceğini belirtti.

Bununla birlikte, bu hafta ABD'nin para politikası kararının ve ekonomik duyarlılığın petrol piyasası için merkezi bir konu haline gelme ihtimalinin olduğunu da vurguladı.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ? BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİR Mİ?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son hareketlenmelerin Türkiye'deki fiyatları da etkileyeceği bekleniyor.