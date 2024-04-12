Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor

Kaynak: Bloomberght
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor
Petrol, İsrail'in İran veya vekillerinin olası bir saldırısına hazırlık yapması ve yatırımcıların Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) arz ve talep görünümüne dair yayınlayacağı raporu beklemesiyle kazançlarını devam ettirdi.

Brent dünü yüzde 0,8 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 90 doların üzerini gördü. ABD ham petrolü 86 dolara çıktı. ABD, geçen hafta İran'ın Suriye'deki diplomatik yerleşkesine düzenlenen saldırıya cevap olarak İsrail'e yönelik bir saldırının yakın olduğuna öngörüyor.

Wall Street Journal, konuyu bilen bir kişiye dayanarak İsrail'in önümüzdeki iki gün içinde bir saldırıya hazırlandığını aktardı.

Singapur'daki Saxo Capital Markets Analisti Charu Chanana, "İran'ın müdahale tehdidinin şimdilik ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi sürdürmesi muhtemel. Ancak jeopolitik risklerin daha fazla artmasından kaçınılırsa, son yükselişin tersine dönme riskiyle karşı karşıya kalabilir" ifadelerini kullandı.

Ham petrol haftalık kayıp yolunda ilerliyor ama Brent, kısmen OPEC+'ın arz kesintileri sebebiyle 2024’te hâlâ yüzde 17 civarında yüksek seyrediyor. OPEC, Perşembe günü yayınladığı aylık raporda 2024 için küresel petrol talebi büyümesine dair güçlü görünümünü sürdü; önde gelen yatırımcılar ve Wall Street bankaları fiyatlara dair daha iyimser bir tonla yaklaştı.

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