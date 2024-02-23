Petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Patlama, sabah saat 08.30 sularında Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda gerçekleşti. Sondaj çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışması yüzünden meydana gelen patlamada İhsan Tunar (33) yaşamını yitirdi. Yaralanan Veysel S. (40) ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİ KAZA YAPTI: 3 YARALI

İhsan Tunar’ın ailesi, olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası yaptı. Meydana gelen kazada ise Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.