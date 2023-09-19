Petrolde 100 dolar senaryosu

Petrol uluslararası piyasalarda 95 doları zorluyor. Chevron CEO'su petrol fiyatının 100 dolara seviyesine ulaşmasını bekliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Petrolde 100 dolar senaryosu

Uluslararası gösterge brent petrolün varil başına 95 doları test etmesiyle petrol 10 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Chevron CEO'su petrol fiyatının 100 dolara seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Chevron CEO'su Mike Wirth, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar seviyesine ulaşmaya "yaklaştığını" söyledi.

Wirth yaptığı açıklamada, "Arz daralıyor, stoklar azalıyor... trendler gösteriyor ki, 100 dolar/varil seviyesine yaklaşıyoruz" dedi.

Yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomi üzerinde bir miktar etkisi olduğunu, ancak temel faktörlerin sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirten Wirth, "Bu ekonomi üzerinde bir baskı oluşturuyor, ancak şu ana kadar ekonomi bunu tolere edebildi" dedi

ICE'de Kasım vadeli brent petrolünde fiyat bugün 55 sent artışla varil başına 94,98 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünde fiyat 92 sent artışla 92,40 dolar oldu.

BU ARTIŞ AKARYAKITI ETKİLEYECEK

Brent petroldeki artış, Türkiye'de fahiş olan akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı çekecek. Fahiş ÖTV artışının ardından önce 35 lira sınırını geçen benzin ve mazotta iktidarın yeni zamlara petroldeki artışları gösterecek.

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