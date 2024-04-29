Petrolde kriz için çanlar çalıyor. Fiyatlar Türkiye’yi de kasıp kavuracak

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2024'e ilişkin yıllık doğal gaz raporu, küresel ölçekte gaz ve petrol keşiflerinde önemli değişikliklerin yaşandığını ortaya koydu. Geçen yıl toplam 5 milyar varil petrol eş değeri gaz ve petrol keşfedilirken, bu keşiflerin yüzde 40'ı doğal gaz, yüzde 60'ı ise petrol olarak belirlendi.

Ancak, geçen yılın keşif rakamları, önceki yıla göre önemli bir düşüş gösterdi. 2022'deki 10,5 milyar varil petrol eş değerindeki keşiflere kıyasla, geçen yıl bu rakam yüzde 52,3 gerileyerek rekor bir düşüş yaşandı. GECF'e göre, bu düşüş, arama maliyetlerindeki ciddi artışa neden oldu.

Özellikle doğal gaz arama maliyeti, bir varil petrol eş değeri için 2022'de 2,6 dolar iken, geçen yıl 5,3 dolara yükseldi. Petrolde ise aynı dönemde maliyet, 3,5 dolardan 8,8 dolara çıktı. Raporda, bu durumun, bazı önemli açık deniz arama kuyularında elde edilen hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan kaynaklandığı belirtildi.

Geçen yılın keşiflerinin yüzde 74'ünü açık deniz keşifleri oluştururken, bu oranın önceki yıl yüzde 87 olduğu kaydedildi. Bu durum, küresel arama faaliyetlerindeki ek zorlukları ve artan maliyetleri gösteriyor.

Bölgesel olarak incelendiğinde, Asya-Pasifik bölgesi, Endonezya ve Malezya açıklarındaki aramalarla 2023'te en yüksek paya sahip oldu. Bunun yanı sıra Latin Amerika, Avrupa ve Afrika ile Orta Doğu da önemli keşiflere ev sahipliği yaptı.

Ülke bazında ise Endonezya açıklarındaki Larayan ve Geng North sahalarındaki gaz keşifleri, geçen yılın en önemli doğal gaz keşifleri olarak kaydedildi. Petrolde ise Guyana açıklarındaki Lancetfish ve Fangtooth sahalarında yapılan keşifler ile Türkiye'nin Şehit Aybüke Yalçın kuyusundaki kara keşfi öne çıktı.

Petrolde yaşanan krizin küresel piyasayı etkilemesi beklenirken, Türkiye'de de bu yükselişten etkilenme bekleniyor. Halihazırda yüksek benzin, gaz ve dizel yakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da zamlanması bekleniyor.