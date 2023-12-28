Peynir bidonuna uyuşturucu sakladılar

Osmaniye'nin bahçe ilçesinde jandarma tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği ile yapılan aramada F.İ.'ye ait peynir bidonunun içerisinde 1 kilo 617 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise Y.R.B.'nün üzerinde 1 gram kubar esrar, M.D.'nin üzerinde 2.46 gram kubar esrar, S.A.'nın üzerinde 6.10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ. tutuklanırken Y.R.B., M.D. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.