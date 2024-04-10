Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi bulundu.

Elazığ’da İl Jandarma ekiplerince şehir genelinde asayişi sağlanması için yapılan çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy mevkiinde yol kontrol uygulaması yaptı.

Durdurulan bir otobüs firmasının eşya bölümünde narkotik köpeği Varan’ın tepkisi üzerine arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda F.Y. adlı şahsa ait salamura peynir bidonunun içerisinde 7 parça halinde 70 gram preslenmiş toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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