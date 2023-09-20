Peynir bidonundan tarih fışkırdı

İHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde 19 Eylül 2023 tarihinde ilimiz Ağrı yolu üzerinde tespiti yapılan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada peynir bidonu içerisinde 265 adet altın renginde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, valiz içerisinde 2 adet altın renginde tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikata başlanılmış olup, ele geçirilen tarihi eserler müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Van Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir” denildi.