Süt ve süt ürünleri alarm veriyor. Peynir üretimi bir yılda 3 bin 300 ton azaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yemin sübvanse edilmesi ve süt inekçiliği yapana destek verilmesinin şart olduğunu ifade etti. Hayvancılıkta yem fiyatlarında yaşanan fahiş artışa karşın üreticinin desteklenmemesinin üretici kadar tüketiciyi de vurduğunu belirtti.

ÜRETİCİNİN BELİNİ YEM FİYATLAR BÜKTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine göre düzenli düşüş gösteren süt ve sütten mamul ürünlerin üretiminde yaşanan sorunları süt elde edilen ilk nokta olan süt inekçiliği yapan üretici ile görüşerek ilk ağızdan dinledi. Gürer, yem fiyatları sürekli ve düzenli artarken Ulusal Süt Konseyi'nin yılbaşında çiğ süt tavsiye fiyatını düşük tuttuğunu ve yem fiyatlarındaki artış nedeniyle çok sayıda süt ineği ve gebe ineğin kesime gitmesinin olumsuz yansımalarının süt ve sütten mamul ürünlerin verilerinde görüldüğünü söyledi.

MALİYETLER EN AZ YÜZDE 150 ARTTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Tulumtaş köyünde hayvancılık yapan Ertuğrul Koç ile ahırında görüştü. Çiğ süt üretip satan Koç, "Süt inekçiliğinde yem desteği verilmedi. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Devletimiz 15-20 yıl önce destekleme yapıyordu. Yem pahalı, yeterli veteriner desteği gelmiyor. Maliyetler geçen yıla göre tüm giderlerde en az yüzde 150 civarında arttı. Yem fiyatlarındaki artış karşısında ciddi mağduriyet yaşıyoruz. Bizim 8 buçuk liraya sattığımız süt, marketlerde 30 liraya çıktı. Biz yemin sübvanse edilmesini istiyoruz. Hayvancılık yapana, bakımdan yeme kadar sürekli ve düzenli destek sağlanmalıdır. Süt veriminin de artması için çalışma yapılmalıdır. Veterinerlerin, hayvancılık yapılan köylere bu konularda daha çok eğitim vermesi de gerekli. Aşı ve bakım yaparak süt veriminin artırılmasına yönelik tedbirler alınmasını bekliyoruz. Yem fiyatlarının artması bizim de süt ineklerimizi kestirmemize neden oldu. Ben de ineklerimi kesime verdim" diye konuştu.

İKTİDAR SORUNA EL ATMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin, yem fiyatlarının düşürülmesi ve aracılık sisteminin daraltılmasını istediğini ayrıca sütte verim artırmak için de çalışma gerektiği ifade etti. Gürer, 50 kg süt yeminin 350-400 liraya satıldığını, 3-4 kat fiyatı artan yemin yanında saman, yonca, küspe, mısır silajı ve ithal yem fiyatlarındaki artışın hayvancılığı sürdürmeyi zorlaştırdığına dikkat çekti. Fransa'da ülkemizdekinin yarısı kadar süt ineği bulunmakla beraber bu ineklerden sağlanan sütün ülkemizde elde edilen süt miktarı ile aynı olması sorunun varlığını yeterince gösterdiğini söyleyen Gürer, "Besici yem alamayıp yemi kıstı. Süt ineği de verdiği sütü yediği yeme göre azalttı. Sonuç üretimin daralmasına yol açtı" diye konuştu. İşletme sahiplerinin, üreticiden 8,5 liradan alınan çiğ sütün işlenerek litresinin markette 30 liraya kadar çıkmasının nedeni olarak mamulün fabrikalarda işlenmesi, ambalajı ve nakliye ücretindeki artışları gösterdiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sorunun ilk noktada yani süt inekçiliği ve besicilik yapanın ahır girdi maliyetleri ile ele alınması ve yem fiyatını sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi.

PEYNİR ÜRETİMİ DE AZALDI

TÜİK verilerine göre bu yıl süt üretiminin 3 bin 300 ton azaldığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Süt fiyatlarının artması, verimin düşmesi, sütten elde edilen gelirin de sınırlı olması, hayvancılık yapanın bu alandan uzaklaşmasını beraberinde getirirken bu durum ürünün azalması ve fiyatların artmasına sebep olarak hem tüketicinin hem de üreticinin sorun yaşamasına neden oldu" şeklinde değerlendirmede bulundu. Gürer, TÜİK verilerine göre içme sütü, tereyağı, ayran, inek peyniri ve yoğurt üretiminde görülen azalmanın, gerekli önlem alınmazsa giderek artacağına işaret ederek yeniden süt tozu ithalatının yükselebileceğine dikkat çekti. İktidarın, kırsalda yaşayan küçük üreticinin sorunları ile ilgilenmediğini, boşalan ahır ve kesilen hayvanları görmediği gibi yüksek ahır giderleri ve yem için de önlem almadığını ve bunun sonucunda da süt üretiminin S.O.S verdiğini belirtti. İthalatçı kafanın süt inekçiliğine ciddi darbe vurduğunu belirten Gürer, hayvancılığın sorunlarına duyarsız bir iktidarın olduğunu, rafta artan süt ve sütten mamul ürünlerinin fiyatlarının doğrudan sofralara yansıdığını, artan fiyatlar ile vatandaşın peynire dahi ulaşımda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Sahte peynir konusunda da vatandaşı uyardı.

YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLMEZSE SORUN BÜYÜR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ayrıca, üreticinin kazanamadığını, tüketicinin de pahalıya ürün aldığına dikkat çekerek "Bu duruma Bakanlık el koymalı. Yem fiyatları düşürülmeli. Yem ofisi oluşturulmalı, besici giderlerine göre destek verilmeli, mera hayvancılığı desteklenmeli, en azından yarı yarıya daralan mera alanları ıslah edilmeli, hayvancılık olan her köye veteriner görevlendirilmeli, süt ineklerinin bundan sonra kesimi önlenmeli, aracılık sistemi daraltılmalı ve bu şekilde üreten ve tüketenin de korunması sağlanmalıdır. Bu sorunun başka çözüm yolu yoktur" şeklinde konuştu. Ulusal Süt Konseyi fiyatına iktidarın müdahale ettiği ve düşük fiyat politikası uyguladığı gibi yemde de fiyatları kontrol etmeli diyen CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, "Vatandaş rafta peynir fiyatının eti geçtiği dönemi ilk kez gördü. Bir yılda binlerce süt ineği de bu dönemde kesime gitti. Göz göre göre süt inekçiliğine darbe vuruldu. Ayrıca artan yem fiyatı ile çok sayıda ineğin kesime verilmesi et fiyatındaki artışı frenledi ise de azalan hayvan varlığı ette de sorun yaratacak. Sütten sonra ette de sorunlar artıyor" dedi.