Peynirin tadı kaçtı! Bakanlık 5 markayı ifşa etti

Taklit ve tağşiş listesinde peynir skandalı: Bakanlık 5 markayı böyle ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesini güncelledi. Son güncellenen listede, bazı beyaz peynir markalarının ürünlerinde yapılan hileler gözler önüne serildi.

PEYNİRDE YAPILAN HİLELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine dair yayımladığı yeni listede, 5 peynir markasına yer verdi. Bu markalarda yapılan hileler arasında bitkisel yağ kullanımı ve düşük yağ oranı gibi sağlık için tehlikeli uygulamalar yer aldı. Peynir gibi sık tüketilen gıda ürünlerinde yapılan bu tür sahtekârlıklar, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor.

İŞTE O PEYNİR MARKALARI

Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre, hile yapılan 5 peynir markasının adı ve yapılan usulsüzlükler açıklanmış durumda. Bu ürünlerdeki sahtekârlıkların, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atabileceği vurgulandı.

TELLİ PEYNİR ALIRKEN DİKKAT

Listede özellikle tel peynirlerin olması dikkat çekti.

Çaykara Çiftlik markaya ait telli peynirde, Gonca Gıda'ya ait telli peynirde, Şahin Süt Ürünleri'nin telli peynirinin bitkisel yağ ile üretildiği belirlendi. Akmahmut Gıda'nın telli peynirinin ayrıca nişasta ile yapıldığı görüldü. Kılıç Süt'ün tam yağlı kaşar peynirinin ise düşük yağlı olduğu belirlendi.