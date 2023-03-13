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Peynir aşık ediyor

Bilim adamları peynirin içinde bulunan ‘phenylethylamine’ adlı kimyasalın bir çok rahatsızlıa iyi geldiğini açıklıyor. İşte en güçlü protein kaynağı olan peynirin yararları…

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 06:53
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Peynirin yararları nelerdir

Peynir aşık ediyor
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Peynir kan dolaşımını hızlandırdığı ve kandaki glikoz seviyesini yükselterek beyne aşk sinyalleri gönderdiği için en güçlü protein olarak biliniyor. Bilim adamları peynirin içinde bulunan ‘phenylethylamine’ adlı kimyasalın kan dolaşımını hızlandırdığı ve kandaki glikoz seviyesini yükselterek beyne aşk sinyalleri gönderdiğini söylüyor

Uzmanlar peynirin faydalarını şöyle sıralıyor:

Dişlerimizi korur, bayanlarda kemik erimesi problemin in önüne geçer.(Kalsiyum kaynağı olması ile)

 Çocuklarda boy uzamasını güçlendirir.

Sindirimi kolaydır, diğer besinlerin sindirimini kolaylaştırır.

Laktoz oranının düşüklüğü ile süt ürünlerine karşı hassasiyeti olan insanların rahatlıkla tüketebileceği bir süt ürünüdür.

 Saçları güçlendirir ve saç dökülmelerini azaltır.

Hafıza zayıflığı ve dikkat kaybını önler.

Görme zayıflığı ve katarakt olma ihtimalini azaltır.

Vücudumuzun protein ihtiyacını karşılamada en güçlü gıdalardandır.

Kolesterol oranı düşük olup trans yağ asidi içermediğinden sağlıklı bir besindir.

Aminoasit kaynağı olması nedeniyle zekâ gelişiminde rol oynar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak mikro florasını dengeleyerek zararlı mikroorganizmaların yaşam şartlarını bozar.

Vücuda doğal olarak enerji verir.

A, B1, B2, B6, B12, folik asit, tokoferol ihtivası ile vücudumuza katkı sağlar.

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