Peynirli kuşkonmaz nasıl yapılır?

İşte peynirlik kuşkonmaz tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Peynirli kuşkonmaz nasıl yapılır?

Peynirli kuşkonmaz nasıl yapılır?

Malzemeler

13-15 tane kuşkonmaz
1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağ
2 yemek kaşığı tercihen gravyer peyniri veya kaşar peyniri
Karabiber, tuz, kekik, biberiye
Limon

Hazırlanışı

Kuşkonmazların saplarını kırılır ve güzelce yıkanır.
Hazırlanan kuşkonmazlar yağlı kağıt üzerine serilir.
Karabiber, biberiye, kekik, ve bir yemek kaşağı zeytinyağı karışıma eklenip harmanlanır ve tekrar dizilir.
175 C de ısınmış fırına koyulur.
20 dakika kadar sonra çıkarılıp, rendelenmiş peynirler üzerine dökülür.
Söndürülmüş fırında 4 dakika daha bekletilir.
Servis aşamasında az miktarda limon suyu ilave edilerek tüketilir.

Afiyet olsun.

İlgili Haberler
Mantarlı çılbır nasıl yapılır?
Nar ekşili caprese nasıl yapılır?
Yoğurtlu lahana salatası nasıl yapılır?
Kıymalı milföy nasıl yapılır?
Öne Çıkanlar
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Son Haberler
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi Dünya
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
‘Kore’ olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi’ne 'Huzur ve güven' operasyonu Gündem
‘Kore’ olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi’ne 'Huzur ve güven' operasyonu
Hande Erçel Suudi Arabistan tarzıyla olay oldu. O detay gözden kaçmadı Magazin
Hande Erçel Suudi Arabistan tarzıyla olay oldu. O detay gözden kaçmadı
İsrail Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti Dünya
İsrail Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat! Ekonomi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat!
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı Gündem
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Fenerbahçe’ye Nordsjaelland faciasını getiren büyük hatayı açıkladı Spor
Fenerbahçe’ye Nordsjaelland faciasını getiren büyük hatayı açıkladı