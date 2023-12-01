Peynirli kuşkonmaz nasıl yapılır?

Malzemeler

13-15 tane kuşkonmaz

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağ

2 yemek kaşığı tercihen gravyer peyniri veya kaşar peyniri

Karabiber, tuz, kekik, biberiye

Limon

Hazırlanışı

Kuşkonmazların saplarını kırılır ve güzelce yıkanır.

Hazırlanan kuşkonmazlar yağlı kağıt üzerine serilir.

Karabiber, biberiye, kekik, ve bir yemek kaşağı zeytinyağı karışıma eklenip harmanlanır ve tekrar dizilir.

175 C de ısınmış fırına koyulur.

20 dakika kadar sonra çıkarılıp, rendelenmiş peynirler üzerine dökülür.

Söndürülmüş fırında 4 dakika daha bekletilir.

Servis aşamasında az miktarda limon suyu ilave edilerek tüketilir.

Afiyet olsun.