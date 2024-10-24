PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'ün cezasını kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun aldığı kararları duyurduğu açıklamasında "Aynı müsabakada, GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT’nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi

YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaretvari tezahüratının yer almasının ardından PFDK'ya sevk edilmişti.



