PFDK kararları açıklandı. İlk haftadan 7 maç men cezası aldı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta geride kalırken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı.

PFDK kararlarına göre Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu 7 maç Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ise 1 maç men cezası aldı.

İşte PFDK kararları:

"İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, 11.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU’nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü SAMİ UĞURLU’nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu Konyaspor'a karşı 2-0 mağlup oldukları mücadelede rakibin çok fazla oyunu durdurduğunu sebep göstererek hakeme yoğun itirazlarda bulunup hakaret etmişti. Uğurlu ayrıca maçın ardından Konyaspor'u da sert bir dille eleştirmişti.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ise Alanyaspor maçında hakemin oyuncu değişiklerine izin vermemesi sonucunda hakeme sert bir şekilde itirazda bulunmuştu.