PFDK sevkleri Beşiktaş'ı kızdırdı

Kaynak: Haber Merkezi
PFDK sevkleri Beşiktaş'ı kızdırdı
PFDK'ye sevk edilen kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel için Beşiktaş resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Kulübü TFF'yi eleştiren açıklamasında ilginç bir dil kullandı.

Siyah Beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel için TFF'ye çağrıda bulunulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

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