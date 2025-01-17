PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası

Galatasaray Kulübü, 12 Ocak 2025 tarihinde oynanan İstanbul Başakşehir-Galatasaray maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 390 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bu eylem, aynı sezon içinde beşinci kez gerçekleşmiş olduğundan, cezai işlem artırıldı.

Ayrıca, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu Misafir Tribünü Kuzey E bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilerek, bir sonraki misafir takım oldukları maçta stadyuma girişleri engellenecek.

METİN ÖZTÜRK'E 450 BİN TL CEZA

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise, maç sonrası yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 450 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kurul, Öztürk'ün açıklamaları için Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1-a ve 11. maddelerine dayanarak cezai işlem uyguladı.

FENERBAHÇE'YE TOPLAM 2 MİLYON 208 BİN TL CEZA

Fenerbahçe Kulübü, 13 Ocak 2025 tarihinde oynanan Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle toplamda 2 milyon 208 bin TL para cezası aldı. Kulüp, taraftarlarının 8. kez çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle 660 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, misafir tribününde yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine karar verildi. Bu cezalar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/2, 53/3 ve 53/8 maddelerine dayanarak alındı.

FENERBAHÇE’YE SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR CEZASI

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar da gözden kaçmadı. 12 Ocak 2025 tarihinde yapılan açıklamalar nedeniyle kulüp, 600 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4-b maddesi uyarınca verildi.

DİĞER KARARLAR

PFDK, diğer kulüplere yönelik çeşitli cezalar da açıkladı. Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Başakşehir ve Tümosan Konyaspor’a taraftarlarının sebep olduğu çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle para cezaları ve tribün cezaları uygulandı. Bu kararlarla birlikte, Türk futbolunda disiplin kuralları bir kez daha vurgulanmış oldu.