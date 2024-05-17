Pfizer aşı davasında yeni gelişme! AB Komisyonu Başkanı Leyen yargılanıyor

Kaynak: AA
Pfizer aşı davasında yeni gelişme! AB Komisyonu Başkanı Leyen yargılanıyor
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında, Pfizer şirketi ile Kovid-19 aşısı temini için yapılan anlaşmalarda görevi ve unvanı kötüye kullanmak gibi çeşitli suçlamalarla açılan dava ertelendi.

Belçika’da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer ile yapılan Kovid-19 aşısı anlaşmalarında görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bu suçlamalarla ilgili dava, dosyanın hangi kurumun yetkisinde olduğunun belirlenmesi amacıyla ertelendi. Liege savcılığının suç duyurusu üzerine açılan dava, Liege Mahkemesi’nde görülmekteydi. Mahkeme, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’nin (EPPO) bu konudaki yetkilerinin belirlenmesi gerektiğini belirterek, duruşmayı 6 Aralık’a erteledi.

AB Komisyonu, pandemiyle mücadele kapsamında çeşitli ilaç ve aşı üreticileriyle yüksek miktarda aşı anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmaların en büyüğü Pfizer ile olup, AB’nin Pfizer ile 1,8 milyar doz aşı için 35 milyar avro değerinde anlaşma yaptığı biliniyor. Ancak, sözleşmelerin tam mali detayları ticari sır olarak saklanıyor

Von der Leyen ve Pfizer CEO’su Albert Burla arasındaki telefon mesajlaşmaları tartışma konusu olmuş, AB yönetimi bu mesajların içeriğini kamuoyu ile paylaşmaktan kaçınmıştı. AB Komisyonu yetkilileri, telefon mesajlaşmalarının saklanmasına yönelik bir zorunluluk olmadığını, ancak resmi belgelerin saklanması gerektiğini ifade etmişti.

Bu durumdan rahatsız olan Belçikalı lobi faaliyetçisi Frederic Baldan, von der Leyen’i Pfizer ile yapılan anlaşmalardaki yönetim hataları nedeniyle dava açmıştı. Liege Mahkemesi’nde görülen dava, başka şikayetçilerin de katılımıyla genişlemiş ve von der Leyen’in Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edilmişti. “Görevi kötüye kullanma” ve “kamu belgelerini yok etme” iddiaları ortaya atılmıştı.

Ayrıca, AB’nin bütçesine yönelik suçlarla ilgili soruşturmalar yürüten EPPO, AB Komisyonu’nun ilaç firmalarıyla yaptığı milyarlarca avroluk aşı alımı hakkında soruşturma başlatmıştı. Liege Mahkemesi’nin bugünkü duruşmada, EPPO’nun yetkili olup olmadığına ve davanın hukuka uygunluğuna karar vermesi bekleniyordu. EPPO, aşı alımının AB’nin mali çıkarlarını ilgilendirdiğini ve soruşturmanın kendi yetkisinde olduğunu savunuyor.

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