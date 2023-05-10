Photoshop’u abartan Hilal Altınbilek sosyal medyanın diline düştü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle tanınan Hilal Altınbilek deniz sezonunu açtı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından teknede verdiği mayolu pozlarını paylaştı ancak bir fotoğrafında photoshop'un dozunu kaçırınca takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı.

Photoshop’u abartan Hilal Altınbilek sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından teknedeki mayolu pozlarını peş peşe paylaşan ünlü oyuncu, düzgün fiziğine rağmen Photoshop yapmayı ihmal etmedi.

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Sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunan oyuncu photoshop yapmak isterken sosyal medyanın diline düştü.

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Altınbilek, siyah mayolu bir fotoğrafında beline photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu. Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Ünlü oyuncuya takipçileri; 'Elin kırılmış', 'Fotoğrafta o kadar photoshop yapmış ki kolu kırık gibi çıkmış', 'Elin kırılmış diyorlar ama kırılsa duramazdın', 'Mayolu fotoğrafa photoshop yapan arkadaş bir daha yapma lütfen' gibi yorumlar yapıldı.

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