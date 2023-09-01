Pideciye giren tebliğciler kapıdaki nazar boncuğunu söktü. Ustanın bakışı olay oldu

Tebliğciler girdikleri pidecide dükkanda asılı nazar boncuğunu, dinen caiz olmadığı gerekçesiyle söktüler. Videoda arkadaki ustanın bakışları viral oldu.

Pideciye giren tebliğciler kapıdaki nazar boncuğunu söktü. Ustanın bakışı olay oldu

Editör: Ersoy Özdem

Nazar boncuğunun dinen caiz olmadığını, nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutumların yasaklandığını bildirdi ve dükkandaki nazar boncuğunu söktü.

Video TikTok’ta yayınlandı. Tebliğcilerin ‘nazar boncuğu’ videosu sosyal medyada gündem olurken arkadaki ustanın bakışları da viral oldu.

Nazar boncuğunun İslam’da yeri olmadığını savunan gruba karşı dükkanda çalışan ustanın bakışları dikkat çekti.

Tebliğciler videoda şunları diyor:

Samimi sıcakkanlı bir abimiz Allah razı olsun. Nazar boncuğunu gördük. Malumunuz dinimizde efendimiz bu nazar boncuğu takanlar medet umanlar abileri tenzih ediyorum.

Onların işi rast gitmesin işlerinin sonu tamam olmasın buyuruyor.

Biz de o yüzden abilerimizle konuşmaya çalışıyoruz, kulak verdiler.

Ben de “Madem böyle bir hadis var ben bunu artık dükkanımda mekanımda barındırmam.” diyerekten nazar boncuğunu teslim ettiler.

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HER YERE GİDİYORLAR

Çeşitli ayetler okuyarak vatandaşları İslam'a uymaya çağıran ve ''Tebliğciler'' olarak bilinen grup son günlerde sık sık gündem oluyor.

Metrobüs, kıraathane, kokoreççi, pavyon tekel bayi gibi yerlere giden tebliğcilerin videoları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giriyor.

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