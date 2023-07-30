Pikabın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kulu - Dinek Mahallesi yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’da bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan Memduh Çınardere (30), plakası öğrenilemeyen motosikleti ile Kulu’dan Dinek Mahallesi’ndeki evine gittiği sırada aynı istikamete seyir halinde olan İ.A. (28) idaresindeki pikap motosiklete arkadan çarptı.

Yaklaşık 170 metre sürüklenen motosikletin bir parçası pikabın altında kalırken, bir parçası da şarampolde alev alarak yandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü Çınardere, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Memduh Çınardere yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çınardere’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şarampolde yanmakta olan motosikletin parçası ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pikap sürücüsü İ.A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.