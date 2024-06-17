Piknik alanı savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldırdılar

Kavga, Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden önce tartışma ardındansa kavga çıktı.

Kalabalık iki gruptakiler çevrede buldukları sopalar ve çeşitli eşyalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaşanan kavga anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kavga jandarmanın müdahalesiyle bitirilirken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü.

Yaşanan kavgayla ilgili, ilgili makamlarca inceleme başlatıldı.