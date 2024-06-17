Piknik alanı savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldırdılar

Kaynak: İHA
Piknik alanı savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldırdılar

Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan bir piknik alanında kalabalık 2 grup sopalarla birbirine saldırdı.

Kavga, Konya'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Piknik Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden önce tartışma ardındansa kavga çıktı.

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Kalabalık iki gruptakiler çevrede buldukları sopalar ve çeşitli eşyalarla birbirine saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, yaşanan kavga anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Kavga jandarmanın müdahalesiyle bitirilirken, piknik alanının savaş alanına döndüğü görüldü.

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Yaşanan kavgayla ilgili, ilgili makamlarca inceleme başlatıldı.

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