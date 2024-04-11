Piknik faciaya dönüştü, 2 yaşındaki çocuk dere kenarında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki dere kenarına ailesiyle piknik yapan Muhammed Hamduni, ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen; AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
DALGIÇ POLİSLER BULDU
Yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları sonucu 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince dere yatağında bulundu.
Savcılık incelemesinin ardından Hamduni’nin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.