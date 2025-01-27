Piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı

Özellikle hafta sonu Adanalılar, Seyhan Baraj Gölü çevresinde, mesire alanlarında piknik yapıyor. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren vatandaşların bazıları ise kullandıkları malzemelerin atıklarını çöpe atmak yerine olduğu yerde bırakıyor.

Vatandaşlardan geriye kalan çöp yığınları ise doğayı kirleterek kentte kötü bir görüntüye sebep oluyor. Zaman zaman belediye ekiplerince temizleme çalışmaları yapılsa da kısa bir süre sonra temizlenen alanlar bazı vatandaşlar tarafından çöp bırakma suretiyle yeniden kirletiliyor.