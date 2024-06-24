Pil üretim tesisinde çıkan yangında 19 işçiden haber alınamıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pil üretim tesisinde çıkan yangında 19 işçiden haber alınamıyor

Güney Kore'nin Hwaseong kentindeki bir pil üretim tesisi alevlere teslim oldu. Polis çok sayıda ölü olduğunu bildirdi.

Güney Kore'nin Gyeonggi Eyaleti'ndeki Hwaseong kentinde, yerel saatle 10:31'de ana pil üreticisi Aricell Fabrikası'nda bir yangın meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri en az 19 kişinin tesiste mahsur kaldığını belirtiyor. Bir itfaiye yetkilisi "İçeride henüz temasa geçilmeyen çok sayıda kişi var, bu nedenle can kaybının artması muhtemel" dedi.

Kent İtfaiyesi tarafından yapılan resmi açıklamada tesiste lityum başta olmak üzere çok sayıda tehlikeli ve yanıcı madde olduğunu, yangının kontrol altına alınamaması durumunda büyük bir felaket yaşanabileceği belirtildi. Çevre illerden de gelen takviyelerle beraber yangını söndürmek için 145 itfaiyeci seferber olmuş durumda.

Tesiste mahsur kaldığı tahmin edilen en az 19 kişinin sağ kurtarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

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