Pina hızını alamadı, Fatih Tekke oyuncusuna seslendi: "Gel buraya!"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün akşam oynanan mücadelede, Trabzonspor Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadelenin 36. dakikasında ise izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı.

Trabzonspor atağında sağ kanatta Folcarelli topla buluşurken, pas bekleyen Wagner Pina, savunmanın arkasına koşu yaptı.

Folcarelli pasını Zubkov'a verirken, Pina aut çizgisine kadar gitti. Bu sırada Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ofsayttaki oyuncusuna "Pina, Pina! Gel buraya" diye bağırdı.

Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına gönderme!