Pina hızını alamadı, Fatih Tekke oyuncusuna seslendi: "Gel buraya!"

Kaynak: Haber Merkezi
Pina hızını alamadı, Fatih Tekke oyuncusuna seslendi: "Gel buraya!"

Kayserispor maçında savunmanın arasına koşu yapan Pina, aut çizgisine kadar ilerledi. Fatih Tekke'nin pas gelmeyince ofsaytta kalan oyuncusuna seslenişi izleyenleri gülümsetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün akşam oynanan mücadelede, Trabzonspor Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Mücadelenin 36. dakikasında ise izleyenleri gülümseten bir olay yaşandı.

Trabzonspor atağında sağ kanatta Folcarelli topla buluşurken, pas bekleyen Wagner Pina, savunmanın arkasına koşu yaptı.

Folcarelli pasını Zubkov'a verirken, Pina aut çizgisine kadar gitti. Bu sırada Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ofsayttaki oyuncusuna "Pina, Pina! Gel buraya" diye bağırdı.

Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına gönderme!Fatih Tekke'den İstanbul takımlarına gönderme!

Son Haberler
Asansör boşluğunda korkunç kaza! İşçi hastaneye kaldırıldı
Asansör boşluğunda korkunç kaza! İşçi hastaneye kaldırıldı
Eski ortak, Erdoğan’ın planına yeşil ışık yaktı!
Eski ortak, Erdoğan’ın planına yeşil ışık yaktı!
IŞİD’li ailenin sınırı nasıl geçtiği ortaya çıktı: 65 yaşındaki vatandaşı öldürmüşlerdi
IŞİD’li ailenin sınırı nasıl geçtiği ortaya çıktı: 65 yaşındaki vatandaşı öldürmüşlerdi
Sessiz tehlikeye erken müdahale! Yüzde 92 başarı
Sessiz tehlikeye erken müdahale! Yüzde 92 başarı
Kadın Golbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
Kadın Golbol Milli Takımı yarı finale yükseldi