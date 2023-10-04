Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy bir araya geldi. Değişimleri gündem oldu

Türkiye eski güzelleri Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy bir davette bir araya geldi. Birlikte poz veren üçlü sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Üçlünün paylaşımının ardından Miss Turkey'deki halleri gündeme geldi.

Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy bir araya geldi. Değişimleri gündem oldu

Miss Turkey 1994, 1995 ve 2003 güzelleri Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy bir arada poz verdi. Türkiye eski güzellerinin pozu sosyal medyada gündem oldu. Türkiye güzellerinin eski halleri görenleri şaşırttı.

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Bir davette yan yana poz veren ünlü isimlerden Pınar Altuğ 1994, Demet Şener 1995 ve Özge Ulusoy 2003 yılında Miss Turkey güzeli seçilmişti. Türkiye eski güzellerinin yıllar sonra bir arada çekilen pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu gelişmenin ardından Türkiye güzellerinin değişimleri konuşuldu.

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Ünlü oyuncu, sunucu ve manken Pınar Altuğ Miss Turkey 1994'de 1. seçildi.

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Manken ve oyuncu Demet Şener Miss Turkey 1995'de 1. oldu.

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Özge Ulusoy, 2003 senesinin Miss Turkey 2003 yarışmasında ikinci seçildi ve bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etti.

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