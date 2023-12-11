Pınar Altuğ ve eşinden Fransa kaçamağı. Kar tatiline çıktılar

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile Franda'da kayak ve kar tatiline çıktı.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, aralarındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olması rağmen adeta düşman çatlattılar.
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan çiftinin romantik paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.
Gün boyu kayak yaparak, kar ve kayak tatilinin keyfini çıkaran Pınar Altuğ'nun tatil pozları sosyal medyada gündem oldu...
İşte beğeni yağmuruna tutulan o pozlar
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