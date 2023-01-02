Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan kötü haber

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber geldi.

Sosyal medyada evliliklerine dair sıklıkla paylaşımlarda bulunan çiftten Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan üzen bir haber geldi.

Pınar Altuğ bu haberi, "Biraz değişik başlasa da bu yıl güzel olacak biliyorum..." sözleriyle duyurdu.

Son olarak eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede yorum yağdı.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

