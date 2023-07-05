Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden radikal karar! Lüks zevklerinden vazgeçtiler

Yaz aylarını eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte teknede geçiren oyuncu Pınar Altuğ, teknelerini sattıklarını ve bu sene karada olacaklarını söyledi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden radikal karar! Lüks zevklerinden vazgeçtiler

Pınar Altuğ, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Altuğ teknelerini sattıklarını belirterek şöyle konuştu:

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"Bu sene teknede değiliz. Bayramda yurt dışındaydık. Hafta sonu da gideceğiz. Ama ben her zaman teknede yaşamaktan mutluyum. Beş kedi ve iki köpekle aynı uçakta olmuyor. Hareket kabiliyetimizi kısıtlanıyor. Bu sene karadayız, bakalım nasıl olacak. Teknemizi sattık, biraz uzadığı için yenisini alamadık."

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"BODRUM'DAKİ FİYATLARI DAHA GÖRMEDİM"

Bodrum'daki fahiş fiyatların sorulması üzerine Altuğ, ''Zaten biz plajcı değiliz. Arkadaşlarımızın sitesine gidiyoruz. Fiyatları daha görmedim. Şu anda Türkiye'de fiyatları değerlendirmek imkansız. Bizim de algımız bozuldu. Ne pahalı ne ucuz, hesaplayamıyoruz. Burada yapabileceğimiz masrafla Avrupa'da güzel tatil yapabiliyorsunuz'' diye cevap verdi.

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EKRANLARA DÖNÜŞ SİNYALİ

Ekranları özlediğini de belirten oyuncu, ''Televizyonu özledim. Geri dönmek istiyorum. Seçiyim'' diye konuştu. Eşi Yağmur Atacan'ın yıllardır ekranda olmamasıyla ilgili Altuğ, ''Aslında olabilir. Geçenlerde, 'Biraz özledim' dedi. Bakalım. Yağmur uzun senelerdir uzak'' ifadelerini kullandı.

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