Pınar Altuğ'dan duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, özel günlere dair yaptığı paylaşımlarla da öne çıkıyor.

Takipçileriyle yakın bir etkileşim halinde olan Altuğ, bu defa günün mana ve önemine dair bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iki adet fotoğrafa yer veren Pınar Altuğ, ilk karede henüz minik bir kız çocuğuyken babasının kucağında çekilmiş bir anısına yer verdi.

Babasıyla göründüğü kareye duygusal satırlar yazan Pınar Altuğ, kocasının da babalar gününü kutlamayı ihmal etmedi.

Pınar Altuğ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım babam seni çoookkk özlüyorum, keşke kucağında biraz daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı. Kızım da benim kadar şanslı, aynı senin gibi muhteşem bir babası var. Babalar Günün Kutlu Olsun Sevgilim..."