Pınar Altuğ'dan sözde imam Dörtbudak'a verilen cezaya isyan

Editör: Abdullah Keleş

Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, "Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözlerinden dolayı tepki çeken Dörtbudak'a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası verildiği ileri sürüldü. Verilen cezayı az bulan oyuncu Pınar Altuğ ise tepki gösterdi.

"HALA İNSANLARA SESLENEBİLME HAKKI VAR MI?"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Pınar Altuğ, cezanın az olduğunu belirterek Diyanet'e tepki gösterdi. Instagram hesabından yorum yapan oyuncu, "Bu kadar mı yani? Hala insanlara seslenebilme hakkı var mı?" ifadelerini kullandı.