Pınar Altuğ’un eşinden yılın itirafı. “Az kazanan bırakacaktı”

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, bir kozmetik markasının lansmanına katıldı.

Uzun yıllardır televizyonda iş yapmayan ve setleri bırakan Yağmur Atacan, ticarete atılarak kendi şirketini kurmuştu.

"KİMSE KİMSEYE ACIMIYOR"

"Set ortamını ve oyunculuğu özlediniz mi?" sorusuna Atacan, "Ben bıraktım dediğim yani ara verdim. Biraz daha büyük karakterler oynama fırsatı olursa olabilir neden olmasın? Setleri de özlersiniz bu arada özlememek mümkün mü? Herkes el üstünde tutuyor ya sizleri ondan özlenir setler. Ticaret hayatında kimse kimseye acımıyor. Siz her zaman oyunculuk kısmında ağasınız. Şunu söyleyebilirim ki iki işi de başarıyla yapıyorsanız ne güzel. Ama kendi tatilinizi satın almak istiyorsanız oyunculuk yapmamak en mantıklısı. Ama artık değilmiş ben bilmiyorum" diye cevap verdi.

"30 SANİYEDE OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Atacan, "Pınar ile evleneceğimiz düğün gününde sabah 7'de gittim eve. Akşama da düğün yaptık. Bu işler böyle. Çocuk olduktan sonra ara verdim setlere. İkimizden birisi bırakacaktı setleri. Az kazanan bırakacaktı setleri. Ben bırakayım bari dedim. Bırakma kararı 30 saniye sürdü" dedi.



