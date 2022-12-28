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Pınar Altuğ itiraf etti. Okan Bayülgen şaşkınlığını gizleyemedi

Pınar Altuğ, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programının konuğu oldu. Kusursuz Dünya Müzikali'yle birlikte ilk kez tiyatro sahnesinde yer alan Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la ilgili itirafı programa damga vurdu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:54
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Pınar Altuğ'un eşiyle ilgili itirafta bulundu! Okan Bayülgen şaştı kaldı

Pınar Altuğ itiraf etti. Okan Bayülgen şaşkınlığını gizleyemedi
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Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlayan, Altuğ, ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı Kusursuz Dünya Müzikali hakkında konuştu.

"HEM ŞAŞIRTTI HEM KORKUTTU"

10 yaşında bir çocuğun yazdığı Kusursuz Dünya Müzikali ile ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Pınar Altuğ, oyunun hikayesiyle ilgili "Ben hikayeyi okuduğumda 10 yaşında çocuğun böyle bir hayal gücü olması hem şaşırttı hem korkuttu. Bir bilgisayar oyununu anlatıyor aslında birçok çocuğun yaptığı gibi bilgisayarın başından kalkmayan bir çocuğun hikayesi" ifadelerini kullandı.

"ADAM BANA İYİ BAKIYOR"

Sohbet sırasında Altuğ, "İyi bakıyorum." deyince, Bayülgen, "Kime? Adama mı kendine mi?" diye sordu, Altuğ, "Adam bana iyi bakıyor o ayrı ben de ona iyi bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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