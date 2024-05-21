Pınar Altuğ'un gözlerden uzak tutarak büyüttüğü kızının son hali

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak tutarak büyüttüğü kızının son hali
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak tutarak büyüttüğü kızının son hali akıllara, "Hık demiş burnundan düşmüş" sözlerini getirdi.

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe kızı Su ile birlikte katıldı.

Kamuoyunun dikkatinden uzakta büyüyen kızıyla birlikte etkinlikte yer alan Altuğ, kızının annesine olan benzerliği ve güzelliğiyle gündeme geldi.

1994 Miss Turkey güzellik yarışmasının galibi ve 'Çocuklar Duymasın' dizisinin sevilen karakteri 'Meltem' rolüyle tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Yaş farklarıyla zaman zaman gündem olan çift, 2009 yılında Su ismini verdikleri kızlarını dünyaya getirdi.

"Su, tam benim istediğim gibi bir kız oldu," diyerek kızını öven Pınar Altuğ, onu gözlerden uzak bir şekilde büyüttü.

Artık 15 yaşında olan Su, genç bir kıza dönüştü. Annesine çeşitli davetlerde eşlik eden Su Atacan, görenleri şaşırttı.

Annesinin güzelliğini ve babasının ifadelerini miras alan Su Atacan, son görünümüyle beğeni topladı.

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