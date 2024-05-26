Pınar Deniz Yargı’ya veda etti

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı Yargı adlı dizi bugün yayınlanacak olan 95. Bölümü ile final yapacak.

İlk bölümüm 19 Eylül 2021’de ekrana gelen dizinin yapımcılığını Ay Yapım, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları yaparken senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyordu.

Dizinin Ceylin’i 30 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Deniz, final bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak diziye veda etti.

Deniz, paylaşımında “Benim için bir devrin sonudur bu. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak. Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi. Canım yol arkadaşlarım. Canım seyirci. En güzel baharımı yaşadım sizinle. Hep özlemle hatırlayacağım. Bu gece son kez buluşuyoruz. Hayatıma kattığın her an için, iyi ki vardın YARGI” ifadelerini kullandı ve paylaşımına bir kalp bıraktı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına dizinin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.