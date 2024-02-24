Pınar Dubai’de inovatif ürünlerini sergiledi

Kaynak: Haber Merkezi
Pınar Dubai’de inovatif ürünlerini sergiledi
Gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle Körfez ülkelerinde büyük bir paya sahip olan Pınar, Dubai’deki Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’nda bölgenin damak tadına uygun olarak geliştirdiği özel ürünlerini sergiledi.

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı, Dubai’de gerçekleştirilirken Pınar, 24’üncü kez fuardakini yerini alarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde üretilen ürünlerinin yanı sıra inovatif ürün çeşitlerini sergiledi.

VAR OLAN PAZARLARINI GENİŞLETİYOR

Gulfood Fuarı’nda Türkiye’den ihraç edilen Pınar ürünlerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde hizmete açtıkları fabrikada ürettikleri yeni ürünleri ziyaretçilerle buluşturduklarını belirten HDF FZCO ve HADAF Foods Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş, “Bu yıl fuarda sağlık lezzet ve doğallık temasıyla ürünlerimizi birçok müşterimize ulaştırdık, yeni müşterilerle temas kurduk. Fuar sayesinde Pınar’ın var olan pazarlarına ek olarak yeni ülkelerden de birçok yeni potansiyel müşteri, distribütör, zincir market, toptancı ve ev dışı tüketim kanalından katılımcılarla tanışarak kaliteli ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık” dedi.

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YURT DIŞI SATIŞLARININ YÜZDE 57’Sİ KÖRFEZ ÜLKELERİNE

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ihracatta yeni pazarlara yönelik adımlarını hızlandıran Pınar, geçen sene ürünleriyle dünyanın farklı bölgelerinde varlık gösterirken Pınar Süt özelinde yurt dışı satışlarının yüzde 57‘sini BAE, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Katar, Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine gerçekleştirdi. Pınar, 2024 yılında ihracatını artırarak sürdürülebilir büyümeyi ve mevcut pazarlardaki payını güçlendirmeyi hedefliyor.

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